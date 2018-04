NAVO-topman wil graag meer trainers voor Irak

NAVO-topman Jens Stoltenberg wil graag dat Nederland meer militairen naar Irak stuurt om daar het leger te trainen. Dat zei hij donderdag na een werklunch met premier Mark Rutte in Den Haag. Het bondgenootschap zet een nieuwe trainingsmissie in het Arabische land op.

Volgens de NAVO-chef is het versterken van lokale strijdkrachten een van de beste wapens in de strijd tegen terrorisme. Nederlandse trainers leveren altijd „hoge kwaliteit” en hebben goed materiaal voor dit soort missies, aldus Stoltenberg.

Rutte zei dat nog een besluit moet worden genomen over een mogelijke bijdrage aan deze nieuwe trainingsmissie van het bondgenootschap. De afgelopen jaren hebben Nederlanders Koerden in Noord-Irak en special forces in Bagdad getraind. Dat was in het kader van de strijd van een internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Het aantal Nederlandse trainers in Irak wordt momenteel teruggebracht. Dat komt omdat de strijd tegen IS hier aan het aflopen is. De terreurgroep is uit het grootste deel van het land verjaagd. Een klein aantal van de oorspronkelijk circa 150 Nederlandse trainers blijft nog in Irak.

Het kabinet overweegt intussen wel twintig tot dertig extra militairen naar Afghanistan te sturen om daar special forces te gaan trainen. Ook hier gaat het om een NAVO-missie. Daaraan nemen nu ongeveer honderd Nederlanders deel om hogere officieren van het Afghaanse leger en de politie te trainen en te adviseren.