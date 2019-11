NAVO-topman pareert kritiek Macron

Meningsverschillen tussen bondgenoten zijn niet nieuw, maar als Europa afstand neemt van de Verenigde Staten zal dat beide partijen verzwakken, stelt NAVO-topman Jens Stoltenberg in reactie op de opmerking van de Franse president Macron dat de militaire alliantie „hersendood” is.

Washington voert een eigen koers als het gaat om onder meer Iran, het klimaat en Syrië, maar Rusland en de opkomst van China vragen om een gezamenlijk antwoord, zei Stoltenberg voorafgaand aan overleg van de NAVO-minsters van Buitenlandse Zaken in Brussel. „We hebben een sterke afschrikking nodig. Het antwoord is meer NAVO en niet het verzwakken van de trans-Atlantische band.”

Stoltenberg herhaalde dat Europese NAVO-landen meer geld aan defensie zijn gaan uitgeven en hun strijdkracht parater hebben gemaakt. Hij verwacht dat die trend de komende jaren wordt doorgezet. Hij wees op de gezamenlijke strijd tegen cyberaanvallen en terrorisme via de operaties in Irak en Afghanistan.

De sterke groei van de Chinese defensie-investeringen in allerlei wapensystemen en de activiteiten van Peking in Afrika, Europa, het poolgebied en cyberspace behoeft ook aandacht, aldus Stoltenberg. „Dat heeft invloed op onze veiligheid”, zei hij, verwelkomend dat bondgenoten hier samen een antwoord op willen formuleren.

Zoals eerder aangekondigd zullen de ministers woensdag besluiten de ruimte als vijfde „operationeel domein” te benoemen, naast land, zee, lucht, en cyber. „De ruimte is belangrijk bij bijna alles wat we doen”, verwees Stoltenberg naar onder andere communicatie en navigatie via satellieten. Maar de NAVO zal geen wapens de ruimte insturen. „We willen geen bedreiging zijn voor andere landen waar ook ter wereld.”

Van de ongeveer 2000 actieve satellieten is de helft in bezit van NAVO-landen. Of een aanval in de ruimte zal worden beschouwd als een aanval op alle bondgenoten zal per geval worden bekeken, aldus Stoltenberg. Hij wilde niet zeggen waar de drempel ligt voor activering van artikel 5, dat wederzijdse steun bij een aanval voorschrijft.