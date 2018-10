NAVO-topman: geen nieuwe kernwapens in Europa

NAVO-topman Jens Stoltenberg verwacht niet dat bondgenoten meer kernwapens in Europa neerzetten in reactie op de Russische schending van het INF-verdrag dat kernwapens voor de korte en middellange afstand verbiedt. „Wij willen geen nieuwe Koude Oorlog en nieuwe wapenwedloop”, zei de Noor op een persconferentie in Brussel.

„Rusland moet transparant zijn en zich verifieerbaar aan het verdrag houden”, aldus Stoltenberg. De alliantie vindt het verdrag erg belangrijk, maar het werkt niet als het maar door een kant wordt gerespecteerd, zei hij. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd het verdrag uit 1987 op te zeggen en gedreigd dat de VS zijn kernwapenarsenaal zal uitbreiden.

De NAVO-defensieministers zeiden eerder deze maand dat de situatie niet houdbaar is. De ambassadeurs van de NAVO-landen buigen zich deze week opnieuw over de kwestie. „Wij kijken naar de gevolgen voor NAVO’s veiligheid”, aldus Stoltenberg.

Volgens Trump schendt Rusland het verdrag al jaren en ontwikkelt ook China - dat geen partner is in het verdrag - dezelfde wapens.