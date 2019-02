NAVO-top in Londen in december

De regeringsleiders en staatshoofden van de 29 NAVO-landen houden in december een top in Londen. De lidstaten zijn dat overeengekomen, meldt het militaire bondgenootschap.

Op de top in Londen zullen de leiders de huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen bespreken, aldus het bondgenootschap, en „verzekeren dat de NAVO zich blijft aanpassen om haar bevolking van bijna een miljard mensen veilig te houden”.

Het Verenigd Koninkrijk was net als Nederland een van de twaalf stichtende leden van de westerse alliantie, die dit jaar 70 jaar bestaat. Londen huisvestte in 1949 het eerste NAVO-hoofdkwartier. „Een ideale setting om 70 jaar trans-Atlantische samenwerking te markeren”, aldus topman Jens Stoltenberg. Zonder de brexit te noemen meldt de NAVO dat Londen een sleutelrol blijft spelen in het bondgenootschap en een essentiële bijdrage levert aan de gezamenlijke veiligheid.

De vorige NAVO-top werd afgelopen juli gehouden in Brussel.