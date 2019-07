NAVO-rapport: Kernwapens op Volkel

Het is een publiek geheim, maar het staat nu ook zwart op wit in een NAVO-document: op de Nederlandse luchtmachtbasis Volkel liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Dat meldt de Vlaamse krant De Morgen op basis van een conceptrapport van de NAVO-assemblee van parlementariërs van de 29 lidstaten. De onlinetekst van het definitieve rapport is inmiddels aangepast en de verwijzing naar onder meer Volkel is weggehaald.

In de oorspronkelijk tekst stond dat de VS ongeveer 150 kernwapens bij bondgenoten in Europa hebben opgeslagen, die door zowel Amerikaanse als geallieerde vliegtuigen kunnen worden afgeworpen. „Deze bommen zijn opgeslagen op zes Amerikaanse en Europese bases: Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, Volkel in Nederland en Incirlik in Turkije.”

Het rapport ‘A new era for nuclear deterrence?’ dateert van april en was bestemd voor de vergadering in juni van het NAVO-parlement in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Vorige week verscheen de definitieve versie online, waarin de bewuste passage is geschrapt. Nu staat er: „Vaak genoemde Europese bondgenoten met geschikte vliegtuigen zijn België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije.” Een Vlaamse parlementariër van de partij Groen die in Bratislava was, speelde het concept door aan De Morgen.

Over Amerikaanse kernwapens op Volkel is al vaak gespeculeerd. De Nederlandse regering heeft de aanwezigheid van de kernwapens op de Nederlandse basis nooit bevestigd of ontkend.