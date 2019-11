NAVO moderniseert AWACS-radarvliegtuigen

De NAVO steekt een miljard dollar in de modernisering van haar AWACS-radarvliegtuigen. Topman Jens Stoltenberg zei woensdag dat er een contract zal worden ondertekend om de Boeing-toestellen een upgrade te geven.

De thuisbasis van de veertien AWACS-vliegtuigen (Airborne Warning and Control System) is het NAVO-vliegveld in het Duitse Geilenkirchen, niet ver van de grens met Nederland. In Limburg waren er in het verleden veel klachten over geluidsoverlast.

Informatie die de AWACS-toestellen verzamelen wordt bijvoorbeeld in het Midden-Oosten gebruikt door de internationale coalitie tegen IS. Het bondgenootschap noemt ze ‘ogen in de lucht’. Ze kunnen meer dan 300.000 vierkante kilometer in de gaten houden. De vliegtuigen worden ook ingezet bij NAVO-toppen of internationale sportevenementen. ,

De NAVO krijgt binnenkort ook de eerste drones van het type ‘Global Hawk’ geleverd, zei Stoltenberg. De onbemande toestellen worden gestationeerd op Sicilië.