NAVO-landen waarschuwen Moskou om raketverdrag

De NAVO-lidstaten zijn zeer bezorgd over de schending van het wapencontroleverdrag INF door Rusland. Ze roepen het Kremlin op onmiddellijk stappen te zetten om zijn internationale verplichtingen volledig na te leven, zei NAVO-topman Jens Stoltenberg maandag voor overleg van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken.

„We zullen de nodige beslissingen nemen om te laten zien dat we een geloofwaardige defensie hebben”, aldus Stoltenberg. „Dit kan zo niet doorgaan, we zullen op een proportionele manier reageren.”

De VS en Rusland spraken in het verdrag uit 1987 af geen (kern)raketten met een bereik van meer dan 500 kilometer op het Europese vasteland te plaatsen. De VS hebben aangekondigd het ontwapeningsverdrag op te zeggen vanwege de Russische schending. Minister Stef Blok liet onlangs weten dat inlichtingen bevestigen dat Moskou het schendt.

De ministers zullen ook spreken over het Russische gebruik van geweld tegen Oekraïense schepen in de Straat van Kertsj. „Daar is geen enkele rechtvaardiging voor”, zei Stoltenberg. De NAVO roept op tot „kalmte en terughoudendheid”, vrijlating van de zeelieden en herstel van het vrije scheepvaartverkeer in de Zee van Azov, die via de Straat van Kertsj is verbonden met de Zwarte Zee.

De militaire alliantie blijft Oekraïne praktisch en politiek steunen, aldus Stoltenberg. Het aantal NAVO-schepen in en rond de Zwarte Zee is volgens hem verhoogd van 80 naar 120. Ook vanuit de lucht wordt de situatie in de gaten gehouden.