NAVO-landen bijgepraat over aanvallen

De lidstaten van de NAVO komen zaterdagmiddag bijeen op het hoofdkwartier in Brussel om zich te laten bijpraten over de situatie in Syrië. De Amerikaanse, Franse en Britse NAVO-ambassadeurs geven hun 26 collega’s dan een update van de laatste stand van zaken na de raketaanvallen zaterdagmorgen vroeg op Syrische doelen.

Het betreft een bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad, het hoogste politieke orgaan van het militaire bondgenootschap. NAVO-topman Jens Stoltenberg geeft na afloop om 17.45 uur een persconferentie, laat de alliantie weten.

Stoltenberg sprak al steun uit voor de aanvallen. De inbreuk op het verbod op het gebruik van chemische wapens vraagt om een collectieve en effectieve reactie van de internationale gemeenschap, aldus de topman.