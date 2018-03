NAVO-landen betuigen steun aan Londen

De NAVO-landen staan pal achter Londen na de vergiftiging van een voormalige dubbelspion en zijn dochter in Salisbury. Ze zijn zeer bezorgd over de eerste aanval met zenuwgas op NAVO-grondgebied sinds het ontstaan van het bondgenootschap in 1949, zei de Britse premier Theresa May woensdag in het parlement. De NAVO-lidstaten roepen Moskou op vragen van de Britse regering over het Russische programma voor chemische wapens te beantwoorden.

De Noord-Atlantische Raad, het hoogste politieke orgaan van de militaire alliantie, heeft de oproep gedaan na te zijn bijgepraat door de Britse NAVO-ambassadeur. „De bondgenoten zijn het erover eens dat met de aanval duidelijk internationale normen en verdragen zijn overtreden.”

Ze verwijzen naar een verdrag uit 1997, ook ondertekend door Rusland, dat productie en gebruik van chemische wapens verbiedt. Volgens de Britten zitten de Russen achter de aanval met een door hen ontwikkeld zenuwgas voor militair gebruik. Het NAVO-orgaan roept het Kremlin op opheldering te geven aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.