NAVO: Iran moet nooit kernwapen krijgen

De NAVO-leden zijn het erover eens dat Iran nooit een kernwapen in handen moet krijgen. Dat zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg na afloop van een spoedvergadering in Brussel van de NAVO-ambassadeurs over de crisis na de dodelijke Amerikaanse droneaanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani afgelopen vrijdag. Ze roepen Iran op tot „terughoudendheid en verantwoordelijk gedrag”.

Teheran heeft aangekondigd zich niet meer gebonden te voelen aan de internationale nucleaire overeenkomst die in 2015 in Wenen werd getekend. Het verdrag, waar het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties in Wenen op toeziet, heeft als doel de productie van kernwapens te voorkomen. Anderhalf jaar geleden trok de Amerikaanse president Donald Trump zijn land eenzijdig uit het verdrag terug.

Volgens Stoltenberg waren de NAVO-leden eensgezind in hun oordeel dat Iran moet afzien van geweld en escalatie. Ze hebben hun zorg geuit over de steun van Iran aan terroristische groeperingen in de regio.