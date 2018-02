NAVO gaat trainingsmissie Irak uitbreiden

De NAVO-landen stemmen in met het Amerikaanse verzoek om de nu nog beperkte militaire trainingsmissie in Irak uit te breiden. De 29 NAVO-ministers van Defensie geven donderdag in Brussel groen licht om dit voor te bereiden, verwacht topman Jens Stoltenberg. Een formeel besluit wordt verwacht op de NAVO-top in juli.

Nu terreurbeweging IS is verdreven is het tijd om te bouwen aan stabiliteit in Irak, aldus de topman van het bondgenootschap. „We moeten de vrede winnen.”

De uitbreiding van de missie is mogelijk door een recent verzoek om hulp van de Iraakse premier Haider al-Abadi. Het gaat bijvoorbeeld om het opzetten van militaire academies en het professionaliseren van de krijgsmacht. Hierbij gaat de NAVO samenwerken met de door de VS geleide anti-IS-coalitie.

Nederlandse trainers hebben sinds februari 2015 al meer dan 100.000 Iraakse militairen opgeleid, waaronder Koerdische strijdkrachten.