NAVO-chef Stoltenberg op bezoek bij Rutte

NAVO-topman Jens Stoltenberg brengt donderdag een bezoek aan premier Mark Rutte. In de middag geven ze samen een persconferentie.

Daarvoor heeft de Noorse oud-premier al een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Ook gaat hij in gesprek met de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.

Stoltenberg geeft later op de dag een lezing op het Leiden University College in Den Haag, waar studenten vragen aan hem kunnen stellen. De gespreksleider is Jaap de Hoop Scheffer, die van 2004 tot 2009 secretaris-generaal van het militaire bondgenootschap was. Het thema van de lezing is hoe de NAVO zich aanpast aan een veranderende wereld.