NAVO-chef roept op tot meer defensieuitgaven

NAVO-topman Jens Stoltenberg roept de lidstaten die nog geen 2 procent van hun nationaal inkomen uitgeven aan defensie op extra inspanningen te doen om dat doel te halen. Naast de VS hebben vorig jaar zes NAVO-landen dat doel gehaald: Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en de drie Baltische landen. Roemenië zit er dichtbij.

Nederland bleef met 10,7 miljard euro steken op 1,35 procent en Duitsland op 1,23 procent. De uitgaven van Italië stagneerden op 1,15 procent. België, Spanje en Luxemburg zaten onder de 1 procent.

De 29 NAVO-landen hebben een doelstelling van 2 procent in 2024. Op een top in Brussel spraken de regeringsleiders na druk van president Trump af dit doel met „hernieuwde urgentie” na te streven. Volgens Stoltenberg hebben de meeste bondgenoten hiervoor geloofwaardige plannen ingediend. „We bewegen in de goede richting.”

Het onderwerp dat de VS 50 procent meer vergoeding zouden willen vragen voor Amerikaanse troepen die ze in lidstaten stationeren, was volgens de Noorse oud-premier binnen de NAVO niet besproken.

De potentiële veiligheidsimplicaties van buitenlandse (lees: Chinese) investeringen in snelle 5G-netwerken is wel onderwerp van gesprek binnen het bondgenootschap. De organisatie is bezig de risico’s in kaart te brengen en te kijken hoe bondgenoten hier het beste mee kunnen omgaan, zei Stoltenberg. Volgens hem is het nog te vroeg om hier iets over te zeggen. Wel zei hij dat de militaire alliantie veel actiever is geworden op het vlak van cyberveiligheid.