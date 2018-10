NAVO bezorgd over Russische raketten

De NAVO is extreem bezorgd over de stationering van Russische raketten die verboden zijn volgens het in 1987 gesloten INF-verdrag. Daarin staat dat plaatsing van nucleaire en conventionele raketten met een bereik tot 5500 kilometer taboe is op het vasteland.

De acties van Rusland brengen het verdrag in gevaar, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg voorafgaand aan overleg van de NAVO-defensieministers. Alle bondgenoten zijn het erover eens dat Moskou in overtreding is en snel „grondige” opheldering moet bieden, zei hij.

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben volgens de Noor aangetoond dat Rusland de raketten heeft gestationeerd, maar waar wilde hij niet zeggen. Mogelijk gaat het om de Russische exclave Kaliningrad bij de Oostzee.

De VS betichtten Rusland vorig jaar al van schending van het verdrag tussen beide landen. Moskou zei toen zich aan de regels te houden.