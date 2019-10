NAVO-baas: situatie Noord-Syrië bemoedigend

Het is nog te vroeg voor een oordeel over de deal tussen Turkije en Rusland om de wapenstilstand in Noord-Syrië met zes dagen te verlengen en er een „terreurvrije zone” in te stellen. Maar volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg zijn het afnemende geweld en de gevechtspauze in het gebied de afgelopen dagen „bemoedigend”. De secretaris-generaal zei in Brussel dat er „dringend een onderhandelde, politieke oplossing nodig is”.

De Turkse regering was met de Verenigde Staten een pauze overeengekomen in het twee weken geleden begonnen Turkse offensief, zodat de Koerden zich konden terugtrekken. Die pauze eindigde dinsdag, maar is door Turkije en Rusland met zes dagen verlengd, hebben ze in Sotsji verklaard.

De defensieministers van de NAVO, waar ook Turkije lid van is, bespreken de situatie in Noord-Syrië donderdag in Brussel. „We hebben nu gezien dat het mogelijk is tot een politieke oplossing te komen. Ik verwacht dat alle grondtroepen het internationaal recht respecteren.”