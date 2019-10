NAVO-baas rekent op terughoudendheid Turkije

NAVO-topman Jens Stoltenberg rekent erop dat Turkije terughoudend handelt bij zijn militaire operatie in het noorden van Syrië. Hij roept de NAVO-lidstaat op de winst die is gemaakt bij het terugdringen van terreurbeweging Islamitische Staat niet in gevaar te brengen.

Ankara heeft het bondgenootschap ingelicht over het offensief. Stoltenberg spreekt er vrijdag over met de Turkse president Erdogan. De Noor had op die dag al een bezoek gepland aan Istanbul om met Turkse leiders te praten.

Het Turkse offensief richt zich op een gebied waar Syrische Koerden tegen IS hebben gevochten. Erdogan wil langs de grens een brede bufferzone creëren. Hij ziet de Koerden, die worden gesteund door onder meer de VS, als terroristen.