NAVO-baas heeft één boodschap: Meer geld voor leger

NAVO-topman Jens Stoltenberg had donderdag maar één boodschap voor de leden van Eerste en Tweede Kamer: de spanningen in de wereld nemen toe en dus moet Nederland meer geld uitgeven aan defensie. „We verwachten meer.”

In 2014 hebben de NAVO-landen op een top in Wales afgesproken in tien jaar de uitgaven voor defensie te verhogen naar 2 procent van het bruto binnenlands product. De meeste lidstaten zijn nog lang niet zover, ook Nederland niet, waar de uitgaven rond de 1,2 procent zitten.

We moeten de afspraken van Wales nakomen, aldus Stoltenberg. Als voorbeelden van de toegenomen dreiging wees hij op Rusland, dat zich mengt in de oorlog in Oost-Oekraïne, en op de opkomst van terrorisme. Maar het gaat volgens de NAVO-chef ook om een eerlijke lastenverdeling van de uitgaven binnen het bondgenootschap.

Afschrikking en dialoog zijn de kernwoorden voor de relatie met Rusland, aldus Stoltenberg. „Daar zit geen tegenstrijdigheid in.” Rusland heeft de uitgaven voor het leger flink opgevoerd en het militaire apparaat gemoderniseerd. Hij vindt dat het Kremlin niet moet denken zo over een lidstaat van de NAVO heen te kunnen lopen.

Verscheidene partijen vroegen hem naar de inval van Turkije in Noord-Syrië. Turkije is een cruciale bondgenoot, aldus de NAVO-chef. „Het land speelt een sleutelrol bij de strijd tegen Daesh.” Daesh is terreurgroep Islamitische Staat. Wel moeten lidstaten volgens hem de kernwaarden van de NAVO naleven zoals het respecteren van mensenrechten en de rechtsstaat.

Stoltenberg brengt een eendaags bezoek aan Den Haag. Dat gebeurt in de aanloop naar de NAVO-top in juli in Brussel. Hij heeft een werklunch met premier Mark Rutte.