Nationale oefening tegen digitale aanvallen

Met een omvangrijke oefening is de afgelopen dagen getest of er in Nederland goed wordt gereageerd op grootscheepse aanvallen via het internet. Met zo’n digitale aanval kan bijvoorbeeld het stroomnet worden platgelegd.

Tijdens de test is gebleken dat de samenwerking tussen overheid en vitale sectoren „een stevige basis heeft” om Nederland digitaal veilig te houden, aldus de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Patricia Zorko. Zij benadrukt dat het belangrijk is om regelmatig te oefenen „om de digitale dreigingen het hoofd te blijven bieden”.

Meerdere ministeries deden mee en zo’n zestig organisaties uit belangrijke sectoren, van kernenergie en chemie tot drinkwater en telecommunicatie. De eerste nationale crisisoefening tegen digitale aanvallen was twee jaar geleden.