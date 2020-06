Nationaal plan corona-aanpak slachthuizen ligt klaar

De uitwerking van een nationaal plan van aanpak om de uitbraak van het coronavirus in en rond slachthuizen zo veel mogelijk tegen te gaan, ligt op het bureau van minister Hugo de Jonge. Dat zei de bewindsman in de Tweede Kamer.

De Kamer had om zo’n plan gevraagd. Er was al een nationale aanpak, stelt De Jonge, omdat het kabinet aanwijzingen geeft aan veiligheidsregio’s als er wegens de omstandigheden in slachthuizen moet worden ingegrepen. Maar er moest een duidelijker plan komen.

Dat plan gaat onder meer over het testen in slachthuizen. Dat gebeurt steekproefsgewijs omdat niet alle werknemers, dus ook zonder klachten, getest kunnen worden. De manier waarop wordt ingegrepen bij slachthuizen „als ze hun snor drukken in het naleven van de regels”, wordt daarin ook uitgewerkt. „We hebben daar echt een klus te klaren”, concludeert De Jonge.

In Nederlandse slachthuizen zijn verschillende uitbraken geweest en ook in buurlanden en bijvoorbeeld de Verenigde Staten is het vaker raak geweest. In een slachthuis in het Duitse Noordrijn-Westfalen zijn meer dan duizend corona-besmettingen geconstateerd onder het personeel. Even dreigde zelfs een volledige lockdown voor die regio.

Mogelijk heeft het gevaar in slachthuizen te maken met de slechte werk- en leefomstandigheden van de werknemers, veelal arbeidsmigranten. De positie van arbeidsmigranten, die vaak met veel mensen in een relatief kleine ruimte wonen, wordt ook meegenomen in de plan van aanpak.