Namibië van zwarte belastinglijst EU af

De EU heeft Namibië van de zwarte lijst van belastingparadijzen afgehaald. Daarmee is de lijst van oorspronkelijk zeventien gekrompen tot vijf landen of regio’s waar de autoriteiten niet „welwillend” zijn in de strijd tegen belastingontwijking of -ontwijking.

Er zijn nu volgens de EU-ministers van Financiën 65 landen of regio’s die wel actief samenwerken met de EU om goed belastingbestuur te voeren. Een steeds kleinere lijst is een teken dat de in december 2017 gestarte lijst een succes is, stellen ze. Landen willen niet aan de schandpaal worden genageld en zijn daarom bereid hun beleid aan te passen.

De resterende belastingparadijzen volgens de EU zijn de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Amerikaans-Samoa en Samoa, en de republiek Trinidad en Tobago. Op de lijst staan alleen niet-EU-landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet willen meewerken aan de bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking.