NAM: Miljarden beschikbaar voor schade

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) laat weten voldoende financiële armslag te hebben om de schade die door gaswinning in Groningen is ontstaan te betalen. Eerder meldde Shell - samen met ExxonMobil aandeelhouder van NAM - al zijn financiële verplichtingen te zullen nakomen.

In de financiële plannen voor de komende vijf jaar heeft de NAM al rekening gehouden met 3 tot 6 miljard euro aan uitgaven in verband met aardbevingsschade. In het slechtste geval komt in diezelfde periode naar verwachting toch nog zo’n 2 miljard euro aan kasstromen binnen. Daarnaast heeft de NAM nu al 1 miljard euro in kas en kan het van de aandeelhouders heel snel nog eens 1,3 miljard lenen.

De NAM zegt inzicht te geven in deze cijfers om daarmee „vooral voor gedupeerden in Groningen, eventuele onzekerheid weg te nemen”. Die onzekerheid was ontstaan nadat in het weekeinde bekend was geworden dat Shell zijn aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM vorig jaar had ingetrokken, de zogenaamde 403-verklaring.

„NAM benadrukt dat het intrekken van de 403-verklaring geen directe invloed heeft op NAM’s financiële situatie, dat NAM een robuust financieel beleid voert en dat NAM in staat is aan haar huidige en toekomstige financiële verplichtingen te voldoen”, aldus het bedrijf.