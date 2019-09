NAM-baas hoopt op excuses van politici

De reactie van politici op het bericht dat gasreus NAM zou hebben gedreigd om Nederland in de kou te zetten, ging volgens directeur Johan Atema van het bedrijf echt te ver. „Wij zijn op onze ziel getrapt”, aldus Atema, die hoopt op excuses van de politici.

Volgens RTV Noord zou uit een geheim verslag blijken dat de NAM heeft gedreigd de gaskraan dicht te draaien als het bedrijf aansprakelijk blijft voor de gevolgen van de gaswinning. Dat ontkent zowel de NAM als het kabinet.

De reacties van Tweede Kamerleden waren desalniettemin fel. De NAM werd bijvoorbeeld door SP’er Sandra Beckerman uitgemaakt voor „harteloze schoften”. Zo’n opmerking raakt volgens Atema ook de 1500 medewerkers van de NAM, hoewel Beckerman zich naar eigen zeggen alleen uitliet over de top van het bedrijf.

De NAM-baas is binnenkort bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over de gaswinning. „Dan kan ze mij als vertegenwoordiger van die top in de ogen kijken en uitleggen waarom ze ons zo noemt.” Atema wil naar eigen zeggen „ons verhaal doen, maar ook verhaal halen. En dan hoop ik dat politici excuses zullen aanbieden.”