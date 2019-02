Naderende brexit jaagt bedrijven naar Nederland

Het aanstaande vertrek van de Britten uit de Europese Unie heeft Nederland vorig jaar bijna tweeduizend extra banen opgeleverd. 42 bedrijven hebben er in 2018 voor gekozen van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te verhuizen.

Nog eens ruim 250 bedrijven denken er door de naderende brexit over om ook de Noordzee over te steken, meldt het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), dat namens het kabinet zoveel mogelijk ondernemingen naar Nederland probeert te halen. Amerikaanse en Aziatische bedrijven bekijken of ze in EU-land Nederland straks niet beter af zijn, maar ook Britse bedrijven overwegen de wijk te nemen. Vooral de financiële sector, de media- en advertentie-industrie en de logistiek hebben belangstelling.

In 2017 verruilden ook al achttien bedrijven het Verenigd Koninkrijk voor Nederland. Ze deden dat bijvoorbeeld omdat ze van daaruit makkelijker zaken kunnen doen met de rest van de EU. Die beweging zet door, nu Londen en Brussel met nog vijftig dagen tot de brexit nog altijd geen fatsoenlijk scheidingsakkoord hebben gesloten. Dit jaar hebben onder andere Discovery en Bloomberg aangekondigd in Nederland te gaan uitbreiden.

In totaal kozen vorig jaar 372 buitenlandse bedrijven voor Nederland, zegt het NFIA. Zij zorgden voor bijna tienduizend extra banen.