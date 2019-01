Nader onderzoek naar rechtshulpplannen Dekker

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) legt zijn omstreden plannen voor pro-Deoadvocaten en andere rechtsbijstand tussentijds al voor aan de Raad van State. De plannen zijn zo ingrijpend en raken aan zulke fundamentele rechten dat het verstandig is om al advies te vragen voor ze helemaal klaar zijn, erkende Dekker tegenover de linkse oppositie.

Dekker wil de rechtsbijstand op de schop nemen omdat hij denkt dat sommige zaken beter en goedkoper buiten de rechter om kunnen worden opgelost. Dat baart onder andere de advocatuur en een flink deel van de Tweede Kamer grote zorgen. Zo vrezen ze dat arme mensen straks hun recht niet meer kunnen halen omdat ze dat niet kunnen betalen.

De belangrijkste adviseur van regering en parlement buigt zich meestal pas over plannen van het kabinet als die zijn uitgewerkt in een wetsvoorstel. Zover is het nu nog lang niet, benadrukte Dekker. Maar op aandringen van de linkse oppositie wil hij de Raad van State in de loop van dit jaar al wel eens polsen over zijn voornemens.