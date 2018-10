Nachtelijke kou eist al levens daklozen

De eerste nachtelijke koude heeft in Brussel het leven gekost aan twee vrouwen. Een 41-jarige dakloze vrouw werd maandag levenloos op straat aangetroffen in de deelgemeente Schaarbeek. Dinsdagmorgen vonden voorbijgangers het lichaam van een circa 55-jarige vrouw in het centrum van de stad. Van de eerste vrouw is zeker dat ze aan onderkoeling is overleden, van de tweede vermoedt het Brussels parket dat eveneens.

Het eerste slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar ze bleek al te zijn overleden. Er werd tevergeefs geprobeerd de tweede vrouw te reanimeren.

Het kwik daalde zondagnacht tot 1 graad boven Celsius in Brussel, en tot 3 graden maandagnacht. Jaarlijks organiseert de stad in de winter ruim duizend opvangplaatsen voor daklozen, maar het Winterplan treedt pas op 15 november in werking.