Nabestaanden MH17 hekelen publiciteit vondsten

Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 hekelen de publiciteit die telkens wordt gezocht door vinders van menselijke resten in het crashgebied in Oost-Oekraïne. Stichting Vliegramp MH17 stelt in een verklaring dat de berichten van „bepaalde journalisten de indruk wekken dat publicitaire en politieke belangen de overhand hebben en er daardoor gesold wordt met stoffelijke resten”.

Directe aanleiding is een video die vorige week op YouTube werd gezet en waarin mogelijk menselijke resten worden getoond. De video is gemaakt door Patrick Lancaster die vanaf de zijde van de pro-Russische rebellen verslag doet over het Oekraïne-conflict. Hij zegt dat een nieuwe zoektocht naar resten nodig is.

Nabestaanden hebben bedenkingen bij de vondst en de motieven om de publiciteit te zoeken. „De laatste ‘vondst’ is nu de derde keer op een rij, dat onder bedenkelijke omstandigheden door bepaalde journalisten stoffelijke resten worden aangetroffen. In het laatste geval zijn veel botresten aangetroffen onder een steen op een plek, die eerder door het JIT is afgegraven en waar de grond is gezeefd. En telkens weer wordt om welke reden dan ook actief de publiciteit gezocht”, aldus de verklaring van het bestuur van Stichting Vliegramp MH17.

De stichting laat weten dat dit soort publiciteit als „onnodig grievend en respectloos gedrag” wordt ervaren en niet in het belang is van de nabestaanden. „De Stichting Vliegramp MH17 verwerpt met kracht elke vorm van respectloze en gevoelloze manipulatie met stoffelijke resten”.

In de verklaring staat dat iedere vondst en identificatie van stoffelijke resten voor nabestaanden een zware confrontatie is met de dood van geliefden. Zij roepen daarom op om mogelijke nieuwe stoffelijke resten „op uiterst respectvolle wijze” in te leveren bij de lokale autoriteiten en geen publiciteit of „politieke voordelen” te zoeken.