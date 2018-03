Na Wilders ook Baudet niet bij radiodebat

Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) doet niet mee aan de het verkiezingsdebat op Radio 1 vrijdag. Hij zou daar in debat gaan met D66-leider Alexander Pechtold.

Ze zouden discussiëren over de stelling ‘Voor discriminatie is geen plek in onze gemeenten’. Baudet zegt het hiermee volledig eens te zijn. Hij schrijft op de website van FVD dat de stelling „slechts bedoeld is om tot in den treure met uit de context gehaalde citaten van jaren geleden allerlei idiote verwijten en verdachtmakingen te uiten”.

Eerder liet PVV-leider Geert Wilders al weten niet aan het radiodebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart te willen meedoen.

Pechtold herhaalde na de afzegging nog eens dat hij vindt dat Baudet discriminerende uitspraken heeft gedaan. „Als hij meent dat hij dat niet doet, moet hij zich durven verdedigen in het politieke debat met een stelling die hier precies over gaat. Met zijn afzegging houdt hij zijn uitspraken overeind.”