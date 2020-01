Na jaren discussie komt de kentekenplaat voor tractoren

Vorig jaar april kondigde het kabinet al de komst van de apk-keuring en kentekenplaat voor tractoren aan. Woensdag wordt na jarenlange discussie de eerste parlementaire horde genomen. Dan zal de Tweede Kamer naar het uitziet instemmen met het voorstel.

De VVD gaat nu wel akkoord. Eind 2016 voelden de liberalen er nog niets voor. Toen werd nog gevreesd dat het een forse lastenverhoging voor de boeren zou betekenen. Ook zou het de verkeersveiligheid niet helpen. Destijds waren PvdA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en SP wel voor.

Dat landbouwvoertuigen geen kenteken hebben, bemoeilijkte de handhaving door de politie bij de boerenprotesten in het najaar. Boeren gingen toen onder meer massaal de snelweg op.

Nederland is het laatste land van de Europese Unie dat nog geen apk-verplichting voor landbouwvoertuigen heeft. Het kabinet is daarom eerder al door Brussel op de vingers getikt. Bestaande trekkers worden verplicht vanaf 2025 een kenteken te voeren.

In het wetsvoorstel staat dat landbouwvoertuigen zoals tractoren die harder kunnen dan 40 kilometer per uur apk-gekeurd worden. Ook moeten voertuigen van deze categorie die harder rijden dan 25 kilometer per uur dan een kentekenplaat hebben.