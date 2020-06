Na contact met coronapatiënt mogelijk ook zonder klachten testen

Wie in de buurt van een coronapatiënt is geweest, moet mogelijk ook zonder klachten een coronatest ondergaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’en gaan na of dat verstandig is, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Nu komen alleen mensen met klachten die op het coronavirus wijzen, in aanmerking voor een test. Maar het bewijs dat mensen ook zonder hoest, snotneus of koorts het virus onder de leden kunnen hebben en kunnen overdragen, stapelt zich op.

Er zijn nog steeds te veel mensen die met klachten doorlopen en de teststraat links laten liggen, constateert De Jonge. Ook wie maar milde symptomen heeft, moet zich echt laten testen, onderstreepte hij nog eens na het voorlopig laatste coronacrisisberaad van het kabinet.