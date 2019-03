Mussolini-rel rond voorzitter EU-parlement

De Italiaanse fascistische leider Benito Mussolini heeft volgens de voorzitter van het Europees Parlement ook positieve dingen gedaan. Maar Antonio Tajani is zelf naar eigen zeggen altijd een overtuigd antifascist geweest.

Mussolini greep de macht in 1922 en stond in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de nazi’s. „Als we eerlijk moeten zijn: hij heeft wegen, bruggen en gebouwen gebouwd. Als je een historisch oordeel velt, moet je objectief zijn”, zei Tajani in een interview op de Italiaanse radio. Udo Bullman, leider van de sociaaldemocratische fractie in het parlement, noemde de uitspraken ongelooflijk en vroeg om opheldering.

„De fascistische dictatuur, de rassenwetten en de doden die het veroorzaakte zijn de donkerste pagina’s in de Italiaanse en Europese geschiedenis”, reageerde Tajani via Twitter. Ik ben altijd een overtuigd antifascist geweest, ik sta niet toe dat iemand iets anders suggereert.’’ Hij zei ontsteld te zijn over de „manipulatie” van zijn woorden.

Tajani behoort tot de conservatieve partij Forza Italia en is aangesloten bij de Europese Volkspartij EVP.