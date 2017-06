‘Motorblok’ dinsdag naar Tjeenk Willink

Informateur Herman Tjeenk Willink spreekt dinsdagmiddag met de leiders van VVD, CDA en D66, het zogenoemde motorblok voor een nieuw kabinet. Eerder op de dag sprak de informateur al met twee mogelijke regeringspartners, GroenLinks en de ChristenUnie (CU).

Willink probeert de impasse te doorbreken die in de formatie is ontstaan. Mogelijke formatiegesprekken tussen het motorblok en CU liepen vorige maand vast voor deze waren begonnen: na een verkennend gesprek concludeerden partijleiders Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers dat ze te ver uit elkaar lagen.

Segers zei dinsdag na zijn gesprek met de informateur dat „het niet per definitie over en uit is”. Wel herhaalde hij dat het aan D66 is om de CU niet langer als ongewenste coalitiepartner te beschouwen. Een verandering in de houding van D66 had de CU-leider nog niet gezien, voegde hij er aan toe.