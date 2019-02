Motie van wantrouwen tegen Bruins strandt

Een motie van wantrouwen tegen minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vanwege de ambulancezorg in Flevoland heeft het niet gehaald. Alleen PVV, SP, DENK en de Partij voor de Dieren stemden voor.

Bruins werd woensdag fel bekritiseerd over de gedeeltelijke sluiting van het ziekenhuis in Lelystad vorig jaar, en de gevolgen daarvan voor de tijd die nodig is om een patiënt in een ziekenhuis te krijgen. Fleur Agema (PVV) kondigde toen al aan dat wat haar betreft de vertrouwensvraag aan de orde was.

De vier partijen zegden het vertrouwen in Bruins afgelopen najaar ook al op om diens optreden rond het bankroet van de Flevolandse ziekenhuizen. Toen kregen ze ook nog wat andere oppositiepartijen mee.

Sinds oktober vorig jaar heeft het ziekenhuis in Lelystad geen volwaardige spoedeisende hulp meer en wordt er ook geen acute verloskunde meer aangeboden. Vóór oktober duurde het voor mensen in Flevoland minder dan 45 minuten om met een ambulance bij een ziekenhuis te komen. Sinds oktober loopt de ritduur op.

Voor mensen die op Urk wonen duurde een ambulancerit ook vóór oktober al langer dan 45 minuten, maar dat is volgens de GGD opgelopen tot ruim een uur.