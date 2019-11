‘Most wanted’ Belgische vrouw gearresteerd

De politie van Ivoorkust heeft woensdagnacht in de hoofdstad Abidjan de meest gezochte vrouwelijke moordverdachte van België, Hilde Van Acker (56), gearresteerd. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Brugge. Ook haar ex-man Jean-Claude LaCote (53) werd in het Afrikaanse land opgepakt. Het tweetal was sinds 2008 spoorloos, nadat Van Acker haar man op spectaculaire wijze uit een gevangenis in Zuid-Afrika had bevrijd.

Europol zette Van Acker half oktober als enige Belgische op een speciale ‘Most Wanted list’ met alleen vrouwen. Ook LaCote, die met oplichting miljoenen buitmaakte, staat op een Europollijst. Het stel werd in 2011 in België bij verstek veroordeeld tot levenslang voor de moord op een Britse zakenman in 1996 aan de Belgische kust. Ze waren toen al vijftien jaar voortvluchtig. Ze hadden in 1996 tijdens hun voorwaardelijke vrijlating de benen genomen naar Afrika.

Als LaCote in 2008 in Zuid-Afrika wegens een ontvoeringspoging in de cel belandt, weet zijn vrouw hem te bevrijden door zich voor te doen als politieagente.

België zal uitlevering vragen van het duo.