Moskeeën: Waarom gaat onderzoek beïnvloeding alleen over islam?

Als de Tweede Kamer binnenkort begint aan zijn onderzoek naar ongewenste beïnvloeding vanuit het buitenland, waarom gaat het dan alleen over de islam? Waarom kijken de Kamerleden niet naar het geld dat politieke partijen, kerken, synagoges en andere maatschappelijke organisaties vanuit het buitenland krijgen? Dat vragen vier islamitische organisaties zich af. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

De brief is opgesteld door de organisaties SPIOR (moskeeën uit Rotterdam en omstreken), SIORH (Den Haag en omstreken), SMBZ (Noord-Brabant en Zeeland) en de Federatie Islamitische Organisaties. Zij vertegenwoordigen bij elkaar ongeveer 150 verenigingen en moskeeën, waaronder Essalam in Rotterdam, as-Soennah in Den Haag en het Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden. As-Soennah is opgeroepen om voor de parlementaire ondervragingscommissie te verschijnen.

„Het stoort ons dat de parlementaire ondervraging puur is gericht op moskeeën. Dit is tegen het zere been van de islamitische gemeenschap. We krijgen een aparte behandeling, zonder aantoonbare redenen. Dit bevordert de tweedeling in de samenleving”, zegt Abdelhamid Bouzzit, bestuurder van Imam Malik in Leiden en van het SIORH. Volgens Bouzzit zijn moskeeën al bezig om opener te zijn over waar hun geld vandaan komt: „Dit is een verplichting richting de leden van de moskeeën zelf.”

Bouzzit zegt dat hij heeft geprobeerd om de Kamerleden op andere gedachten te brengen, in de hoop dat ze hun onderzoek breder zouden trekken. Dat is niet gelukt, en daarom vestigt hij nu zijn hoop op Arib. „Zij kan de Kamer herinneren aan de gelijkheidsbeginselen, die nu met voeten getreden worden. Zij is de laatste strohalm waar we ons aan vastklampen, in de hoop dat we via haar wel doordringen tot de Kamer.”

Kamervoorzitter Arib wil niet reageren op de klachten in de brandbrief. Het onderzoek komt er omdat een meerderheid van de Kamer dit wilde, benadrukt haar woordvoerster. CDA-Kamerlid Michel Rog, voorzitter van de ondervragingscommissie, wil op een bijeenkomst donderdag uitleggen hoe de commissie te werk gaat.