Moscovici waarschuwt voor no-dealbrexit

Zoals het er nu voorstaat, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 12 april om middernacht zonder afspraken over de scheiding de Europese Unie. Dat zei EU-commissaris Pierre Moscovici (douane-unie) in Brussel. Hij waarschuwt voor lange files en wachttijden in het geval van een no-dealbrexit bij de ingangen van de Kanaaltunnel en in de havens van Rotterdam, Calais en Zeebrugge.

„Bij een no-dealscenario staan de Britten in één klap buiten de EU. Goederen uit Groot-Brittannië moeten worden gecontroleerd, formulieren ingevuld en btw verrekend. De ontwrichting zal groot zijn, maar de Europese consument moet beschermd worden”, aldus de Fransman.

Volgens Moscovici heeft de Europese Commissie sinds december 2017 maatregelen genomen om verstoringen bij een no-dealscenario te minimaliseren. Hij complimenteerde Nederland voor de voorbereidingen die zijn getroffen, met name met het aantrekken van extra personeel bij de douane.

Brussel roept ondernemers die zich niet hebben voorbereid op een no-dealbrexit maar met het Verenigd Koninkrijk willen blijven handelen, op tot actie. De commissie heeft een vijfstappenchecklist en een douanehulpgids online gezet.