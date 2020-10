Mondkapjesadvies in gevangenis, maar niet voor gedetineerden

Medewerkers en bezoekers van gevangenissen worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen als zij in nauw contact komen met gedetineerden. Maar voor gedetineerden zelf geldt die aanbeveling uit veiligheidsoverwegingen niet, meldt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Voor medewerkers van justitiële inrichtingen is het belangrijk gevangenen te kunnen herkennen en „op basis van hun gelaatsuitdrukkingen hun gemoedstoestand in te kunnen schatten”, schrijft Dekker. Het staat gevangenen in principe wel vrij een mondkapje te dragen, tenzij de directeur goede redenen ziet om dat te verbieden.

Gedetineerden worden bij aankomst eerst acht dagen in afzondering geplaatst, en tijdens deze periode voortdurend gecontroleerd op eventuele klachten. Pas daarna mogen zij deelnemen aan activiteiten waarbij zij in contact komen met andere gevangenen.

Dekker wijst erop dat het aantal coronabesmettingen in justitiële inrichtingen relatief laag is. „Dat wil ik graag zo houden.” Daarom wordt een mondkapje dringend geadviseerd voor medewerkers en bezoekers, omdat die het virus mee naar binnen kunnen nemen.

De minister meldt verder dat de mogelijkheden voor onbegeleid verlof uit tbs- en jeugdinstellingen worden ingeperkt. Verloven „ten behoeve van resocialisatie”, bijvoorbeeld voor werk of onderwijs, gaan door. Alle andere onbegeleide verloven worden opgeschort, om het in- en uitgaande verkeer te verminderen.