Monasch: ik ben te vroeg uit PvdA gestapt

Voormalig Tweede Kamerlid Jacques Monasch zegt dat hij –achteraf gezien– te vroeg uit de PvdA is gestapt. „Als er nou één ding is dat ik anders had moeten doen: ik had het debat met Asscher en Samsom wel willen aangaan. Zeker als ik terugkijk en je ziet hoe slecht de sociaaldemocratie ervoor staat, dan had ik met nog meer kracht het debat met die twee moeten aangaan”, zei hij tegen Omroep Friesland.

Hij verwijst naar het lijsttrekkersdebat tussen toenmalig PvdA-minister Lodewijk Asscher en toenmalig fractieleider Diederik Samsom, dat voor de partij niet goed uitpakte. Monasch zou daar ook aan meedoen, maar zag ervan af. „Het werd een poppenkast, omdat twee mensen die 24 uur met elkaar optrekken opeens moesten gaan doen alsof ze met elkaar van mening verschilden. Aan het debat had ik een dimensie kunnen toevoegen”, zegt hij terugblikkend.

Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen, die dramatisch uitpakten voor de PvdA, schreef Monasch een harde analyse over hoe het beter zou kunnen in de partij, zowel inhoudelijk als wat de organisatie betreft. Daar werd niets mee gedaan, zegt hij. Het fractiebestuur was „meer bezig met de eigen positie en vasthouden wat we nu hebben, in plaats van echt doorpakken en vernieuwen. En toen zag ik dat er helemaal geen ruimte was voor verandering.”

Monasch stapte ruim een jaar geleden uit de PvdA-fractie en richtte zijn eigen partij Nieuwe Wegen op. Hij wist er bij de Kamerverkiezingen in maart geen zetel mee te veroveren. Tegenwoordig heeft hij een kunstgalerie in Amsterdam en Brussel.