Mogelijke ontslagboete op massaontslagen in nieuw steunpakket

In het nieuwe steunpakket voor werkgevers komt toch een mogelijke ontslagboete, voor bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan. Ze moeten daarover eerst in overleg treden met de bonden. Komt er geen akkoord met de bonden, dan wordt een werkgever 5 procent gekort op de totale subsidie die ze krijgen voor de loonkosten. Dat melden Haagse bronnen aan het ANP.

Volgens ingewijden loopt het steunpakket ook een maand langer. Het loopt niet af op 1 september maar op 1 oktober. Verder zou het midden- en kleinbedrijf ook een hogere vergoeding krijgen voor de vaste lasten. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zou over het nieuwe steunpakket een akkoord hebben bereikt met werkgevers en vakbonden.

Het steunpakket dat nu loopt, en het nieuwe dat 1 juni ingaat, is bedoeld om werkgevers te helpen bij het betalen van hun loonkosten. In het huidige steunpakket is er nog een boete voor bedrijven die steun ontvangen, en toch mensen ontslaan. Bedrijven moeten dan een boete betalen van 50 procent van de loonsubsidie die het bedrijf kreeg voor de ontslagen persoon.

Volgens het kabinet is die regel niet houdbaar. Bedrijven kunnen mogelijk helemaal omvallen als ze geen mensen mogen ontslaan en dan verliezen nog meer mensen hun baan, zo redeneerde premier Mark Rutte vorige week.

Het voornemen van het kabinet om de ontslagboete te laten vallen in het nieuwe steunpakket, kwam het op forse kritiek van de oppositie te staan. PVV-voorman Geert Wilders noemde het een „gigantische blunder van het kabinet”. Ook de kritiek van de linkse oppositiepartijen was niet mals. De vakbonden reageerden eveneens woedend op het schrappen van de ontslagboete.

Rutte zei deze week in reactie op de kritiek al dat het kabinet nog in gesprek was met de bonden over het nieuwe steunpakket. Hij zei daarbij dat het plan van het kabinet „niet in beton gegoten” was, maar benadrukte ook dat de ontslagboete in zijn huidige vorm niet doorgaat.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de nieuwe steunmaatregelen.