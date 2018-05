Mogelijk onderzoek Rekenkamer dividendtaks

De Algemene Rekenkamer krijgt mogelijk het verzoek te kijken naar het afschaffen van de dividendbelasting. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels overweegt het instituut daarvoor in te schakelen omdat hij op zijn schriftelijke vragen over de dividendtaks te laat of helemaal geen antwoord krijgt. Hij zei dat donderdag in een debat met staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Kamerlid Pieter Omtzigt van regeringspartij CDA sluit niet uit dat hij dat verzoek zal steunen. Omtzigt ergert zich al geruime tijd over de manier waarop bewindslieden bij schriftelijke vragen de boot afhouden. Snels gaat alvast contact opnemen met de Rekenkamer, kondigde hij aan.

Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de staatssecretaris de Kamer met „een kluitje in het riet” stuurt bij vragen over de dividendbelasting. Hij wees op het „grondwettelijk recht” dat Kamerleden hebben op informatievoorziening. „Het is niet aan het kabinet om vragen van Kamerleden niet te beantwoorden.” In beginsel zijn bewindslieden verplicht Kamervragen binnen drie weken te beantwoorden. Nijboer vindt dat de staatssecretaris zich er daarbij niet van af kan maken met opmerkingen als: dat ziet u wel bij de behandelingen van het wetsvoorstel.

Snel zei dat hij altijd zijn best doet vragen tijdig en „naar eer en geweten” te beantwoorden. Maar in een aantal gevallen beschikt hij nog niet over de gewenste informatie. Ook wees Snel erop dat sommige vragen suggestief zijn.

Het kabinet is van plan de dividendbelasting te schrappen die bedrijven moeten betalen over de winst die ze aan aandeelhouders uitkeren. De maatregel, die de schatkist 1,4 miljard (en mogelijk zelfs 1,6 miljard) kost, is politiek zeer omstreden.