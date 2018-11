Mogelijk nog meer geld voor onderwijssalarissen

Leerkrachten in het basisonderwijs krijgen mogelijk nog een extra salarisverhoging. De fracties van D66 en CDA doen een poging om nog eens miljoenen euro’s voor loonsverhoging vrij te maken.

D66-Kamerlid Van Meenen vindt de loonkloof tussen onderwijsgevenden in het basis- en het voortgezet onderwijs nog te groot. Dat verschil moet kleiner, zo liet de democraat woensdag weten. CDA-Kamerlid Rog viel hem bij.

D66 en CDA willen dat minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs geld haalt uit de zogenoemde prestatiebox. Dat is een speciaal potje in de begroting dat is bedoeld om scholen onder meer te stimuleren tot „uitdagender onderwijs” en „doorgaande ontwikkelingslijnen.” Maar slechts weinig scholen geven het geld daaraan uit. „Het is op een bankrekening gekomen en een deel is niet uitgegeven”, zegt CDA- Kamerlid Rog.

Het is nog niet helemaal helder wanneer het extra geld besteed kan worden aan de onderwijssalarissen. En ook de hoogte van het bedrag staat nog niet vast. De fracties vinden dat minister Slob dat moet uitzoeken. Mogelijk kan het geld vanaf 2020 worden ingezet voor onderwijssalarissen. Voor 2019 ligt de 263 miljoen in ieder geval vast voor de prestatiebox. De kwestie zou donderdag verder aan de orde komen tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor 2019.

Het kabinet-Rutte III heeft vorig jaar al 270 miljoen euro uitgetrokken voor salarisverhoging voor leerkrachten in het basisonderwijs. De onderwijsgevenden hebben ruim 8 procent salarisverhoging ontvangen en een eenmalige bruto-uitkering van 2000 euro. Voor verlaging van de werkdruk trekt de overheid 460 miljoen uit.

Als de regering de 263 miljoen helemaal zou gaan besteden aan salarisverhoging, zijn de leerkrachten overigens nog niet tevreden. De basisschoolleraren, verenigd in PO in Actie, vragen om 560 miljoen euro extra. Pas als dat beschikbaar komt, is volgens hen het verschil met hun collega’s op de middelbare school rechtgetrokken.

D66 en CDA hopen dat niet alleen de oppositiepartijen, maar ook regeringspartijen VVD en CU de komende maanden serieus naar hun voorstel willen kijken.