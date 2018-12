Mogelijk nieuwe maatschappijen op Lelystad

Op Lelystad Airport zullen straks mogelijk toch een aantal vliegmaatschappijen terechtkunnen die niet van Schiphol komen. Op die manier probeert minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de Europese Commissie te winnen voor haar plannen.

Brussel maakte onlangs duidelijk niet akkoord te gaan met haar voorstel om op Lelystad alleen maatschappijen toe te laten die van Schiphol komen. Daarop besloot de minister haar plan in te trekken.

Van Nieuwenhuizen overlegt met de Europese Commissie over een aanpassing van haar zogeheten verkeersverdelingsregeling (VVR). Ze schrijft vrijdag aan de Kamer dat ze zoekt naar „een balans tussen enerzijds de markttoegang van nieuwe gegadigden en anderzijds het oorspronkelijke doel van de VVR om Lelystad Airport te laten functioneren als overloopluchthaven van Schiphol.”

Zelfstandige groei van Lelystad is tot dusver onbespreekbaar geweest voor het kabinet. Het doel was dat het uitgebreide Lelystad vakantievluchten van Schiphol zou overnemen zodat daar meer ruimte zou komen voor intercontinentale vluchten. De opening van Lelystad is al twee keer uitgesteld en staat nu gepland voor april 2020.