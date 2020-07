Mogelijk nieuwe leider CDA bekend

Ben Stiefelhagen (l.) en een duikmaat bij een wrak van een vrachtschip dat op zijn kop ligt op de bodem in de Noordzee. In de beige zak zitten restanten van netten die de duikers hebben losgesneden. Via de gele hefballon wordt de zak vol netten naar het wateroppervlakte gebracht. beeld Cor Kuyvenhoven