Mogelijk niet elke vo-school snel open

Mogelijk kunnen niet alle scholen voor voortgezet onderwijs na 1 juni weer open. Als het te druk wordt in het openbaar vervoer of in de openbare ruimte, zal niet elke school van start kunnen.

Dat stelde minister Slob voor Basis en Voortgezet Onderwijs woensdag in de Tweede Kamer. Het kabinet stelde voor het openstellen van vo-scholen al eerder de voorwaarde dat er geen nieuwe piek van besmettingen ontstaat als de basisscholen na 11 mei weer beginnen.

Ouders die bang zijn voor besmettingsgevaar en hun kind(eren) thuis houden van de basisschool, krijgen niet direct te maken met een strenge leerplichtambtenaar. „We staan niet meteen kaar met een bonnenboekje”, aldus de bewindsman.

Slob ziet graag dat basisscholen na 11 mei hele dagen open gaan. Maar hij beseft dat dat niet overal lukt omdat er niet voldoende onderwijsgevenden beschikbaar zijn en omdat leerkrachten ook nog thuisonderwijs blijven geven.

De Tweede Kamer keerde zich tegen het voornemen van de bewindsman om de staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs toch door te laten gaan, terwijl de eindexamens in het middelbaar onderwijs allemaal zijn geschrapt. VVD, CDA en D66 plaatsten kritische kanttekeningen bij het plan. Slob beloofde aan de Kamer dat hij op korte termijn een nieuwe brief over dit onderwerp naar de Kamer stuurt.

Studenten

Minister Van Engelshoven onderzoekt hoeveel studenten vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. Aan de hand daarvan bepaalt ze of de studerenden een tegemoetkoming krijgen,

De Kamer wil de studenten de helpende hand bieden. De linkse oppositie wil sneller actie, bijvoorbeeld door verlenging van de aanvullende beurs. Van Engelshoven vroeg de Kamerleden om meer geduld.