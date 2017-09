Mogelijk meer Europarlementariërs na brexit

De kans bestaat dat Nederland meer zetels krijgt in het Europees Parlement. Nu zijn dat er 26, maar dat zouden er 28 kunnen worden als de 73 Britse Europarlementariërs in maart 2019 hun biezen moeten pakken.

Het totaalaantal zetels is nu 751, maar dat zou moeten slinken naar 700, staat in een voorstel. De 51 zetels die leeg raken zouden in de toekomst kunnen worden gevuld door afgevaardigden uit nieuwe lidstaten.

De resterende 22 plekken zouden direct na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU worden verdeeld over de 27 lidstaten. Frankrijk en Spanje krijgen er in het voorstel vier zetels bij, Italië drie en Nederland twee. Polen en België zouden er niemand bij krijgen. Duitsland zit al op het maximum van 96.

De commissie Constitutionele Zaken van het parlement bespreekt het voorstel van de Poolse christendemocraat Danuta Hübner en de Portugese sociaaldemocraat Pedro Silva Pereira maandag in Straatsburg. Het duo spreekt van een „billijke en objectieve” herverdeling. Het voorstel is volgens hen een „levensvatbare optie in de huidige politieke context”.

Het zijn uiteindelijk de lidstaten die een besluit nemen.