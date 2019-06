Mogelijk hogere strafmaat bij ordeverstoring

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat bestuderen of de strafmaat bij ordeverstoringen omhoog moet. Hij zei dat woensdag in de Tweede Kamer op een suggestie van Madeleine van Toorenburg (CDA). Zij noemde de huidige strafmaat van maximaal twee weken celstraf „een lachertje”.

Het Kamerlid zei dit naar aanleiding van een bezetting van een varkensboerderij in Boxtel door dierenrechtenactivisten vorige maand. Van Toorenburg wees erop dat hierbij grote financiële schade werd aangericht en diverse dieren de dood vonden. Ze noemde de actie „stuitend”.

Ook Grapperhaus vindt een dergelijke vorm van extremisme „niet te tolereren”. Het idee van Van Toorenburg is volgens hem „een interessante gedachte”. De minister laat in het najaar weten of ordeverstoringen harder bestraft zullen worden.