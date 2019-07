‘Mogelijk fregat naar Perzische Golf’

Als Nederland gaat meedoen aan een internationale maritieme coalitie om koopvaardijschepen in de Straat van Hormuz te beschermen, ligt het sturen van een fregat „voor de hand”. Dat melden ingewijden na berichtgeving van de NOS.

De Amerikanen hebben de NAVO-partners eind vorige maand gevraagd een bijdrage te leveren aan een zeemacht om de vrije doorvaart en veiligheid in de Perzische Golf te garanderen. Minister Ank Bijleveld (Defensie) heeft de Amerikanen toen om meer informatie gevraagd.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het sturen van een fregat. Dat zal naar verwachting medio volgende maand gebeuren.

De Koninklijke Marine heeft zes fregatten. Het gaat om vier luchtverdedigings- en commandofregatten die schepen kunnen beschermen tegen aanvallen vanaf zee en uit de lucht. Verder zijn er twee multipurposefregatten die onder meer ingezet kunnen worden tegen andere schepen en tegen onderzeeboten.

De spanningen in de Straat van Hormuz zijn opgelopen door aanvallen op olietankers. Sinds mei is dat zes keer gebeurd. De Amerikaanse regering beschuldigde Iran ervan daarvoor verantwoordelijk te zijn. De regering in Teheran ontkent dat ten stelligste.

Daarna steeg de spanning nog verder nadat Iran vorige maand een spionagedrone van het Amerikaanse leger had neergehaald. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde kort daarop op het laatste moment een Amerikaanse aanval op Iraanse militaire doelen te hebben afgeblazen omdat het te veel mensenlevens zou kosten.

De Amerikanen hebben Nederland ook gevraagd een bijdrage te leveren aan een missie in het noorden van Syrië. Door aan een maritieme coalitie in de Perzische Golf deel te nemen hoopt het kabinet dat het makkelijker wordt om nee te zeggen tegen een bijdrage aan de missie in Syrië, aldus bronnen tegen de NOS.