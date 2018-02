Mogelijk EU-regelgeving voor cryptomunten

Europa moet openstaan voor cryptovaluta, zoals de bitcoin. Maar dan moeten consument en belegger wel beter tegen de risico’s van het virtuele geldsysteem worden beschermd. EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) sluit dan ook niet uit dat er Europese wetgeving komt.

De Let zei dit na afloop van een eerste bijeenkomst over het fenomeen in Brussel met deskundigen en vertegenwoordigers van nationale autoriteiten. Hij wees erop dat de risico’s nu groot zijn. „Het systeem is weinig doorzichtig”, aldus Dombrovskis. Ook is het kwetsbaar voor financiële misdrijven, zoals witwassen.

De commissaris wacht nu eerst het overleg van de ministers van Financiën en voorzitters van de centrale banken van de G-20, de grootste economieën van de wereld, af. Zij buigen zich in maart in de Argentijnse Buenos Aires over de „dynamische ontwikkelingen” met de cryptomunten. In een gezamenlijke brief aan de G-20 dringen Frankrijk en Duitsland aan op internationale regelgeving.