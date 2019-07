Mogelijk aantekening en boete voor VVD’er

VVD-Kamerlid Wybren van Haga moet rekening houden met een aantekening op zijn strafblad en een boete van zeker ruim 300 euro omdat hij met te veel alcohol achter het stuur heeft gezeten. De VVD zelf heeft hem al een straf opgelegd.

De mogelijke aantekening en boete zijn op basis van het promillage dat Van Haga zelf noemt, aldus het Openbaar Ministerie, dat niet specifiek op zijn situatie wil ingaan. Tegen De Telegraaf verklaarde de eerder al in opspraak geraakte politicus dat hij een promillage van 0,6 had, iets hoger dan de grens van 0,5 procent voor ervaren bestuurders.

De VVD is er niet blij mee. De fractievoorzitter van de grootste regeringspartij, Klaas Dijkhoff, geeft aan dat Kamerleden een voorbeeldfunctie hebben. „Dat betekent dat Van Haga niet alleen zijn straf krijgt zoals elke burger die met teveel drank op achter het stuur zit, maar dat hij ook 5000 euro zal schenken aan de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers. Ook zal hij vijf dagen vrijwilligerswerk doen om zijn fout niet alleen in woord en met geld maar ook in daad te onderkennen.” Dijkhoff laat verder weten dat hij het nieuws niet van Van Haga zelf heeft vernomen, maar uit de krant.

Van Haga werd staande gehouden op de snelweg. Uit controle bleek dat hij te veel alcohol in zijn bloed had. Hoewel de parlementariër werd staande gehouden vanwege zijn rijgedrag, stelt Van Haga dat hij niet dronken achter het stuur zat.

Van Haga kwam al eerder in opspraak. Klachten over zijn optreden als huisbaas waren vorig jaar reden voor de VVD om te onderzoeken of hij over de schreef was gegaan. De partijtop oordeelde uiteindelijk dat de Haarlemse ondernemer VVD-Kamerlid kon blijven. Naar dat oordeel werd gespannen uitgekeken, omdat de regeringscoalitie haar meerderheid zou verliezen als Van Haga alleen verder zou gaan.

De nieuwe affaire rond Van Haga brengt de VVD, die van alle partijen al jaren veruit de meeste integriteitsschandalen kent, opnieuw in verlegenheid. Zes jaar geleden zag VVD-Kamerlid Matthijs Huizing zich gedwongen op te stappen nadat hij was aangehouden met te veel alcohol in het bloed. Enkele jaren daarvoor had zich ook al schuldig gemaakt aan rijden onder invloed. Huizing benadrukte bij zijn vertrek dat hij de VVD-lijn onderschreef „dat juist volksvertegenwoordigers van onbesproken gedrag moeten zijn”.