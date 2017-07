Moeilijke kwesties aan formatietafel

De vier partijen die sinds vorige week onderhandelen over een nieuwe regering pakken deze week meteen een aantal hete hangijzers op. Europese samenwerking, migratie, het klimaat en medisch-ethische kwesties worden onder leiding van informateur Gerrit Zalm besproken.

Vooral bij medisch-ethische vraagstukken, zoals de door D66 vurig gewenste actieve donorregistratie, zijn er potentiƫle struikelblokken. Hierin is de kloof tussen D66 enerzijds en het CDA en de ChristenUnie anderzijds groot. Ook in de discussie over het voltooid leven zijn er flinke verschillen.

Zalm nam woensdag het stokje als informateur over van Herman Tjeenk Willink. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie ontvingen donderdag en vrijdag een aantal deskundigen van onder meer het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank en de Sociaal-Economische Raad.

De onderhandelingen vinden voornamelijk plaats in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof. Volgende week gaan de onderhandelaars enkele dagen op een andere locatie vergaderen.