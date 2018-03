Moeder probeerde baby te vergiftigen

Een 21-jarige vrouw uit het Belgische Knokke-Heist zit in de gevangenis op verdenking van een poging haar baby met gif om te brengen. Het jongetje kreeg Haldol toegediend, een middel tegen psychoses. De moeder ontkent betrokkenheid.

Het kind werd twee weken geleden door zijn moeder met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis in Knokke gebracht. Haar ex-partner is verhoord, maar werd vrijgelaten. De twee waren in januari uit elkaar gegaan.

De hechtenis van de moeder is dinsdag met een maand verlengd, meldt het Openbaar Ministerie in Brugge. Het OM wil verder niets zeggen over de zaak.